ASUS TUF Gaming AS1000: твердотельный накопитель емкостью 1 Tb не боится падений и воды

Компания ASUS представила TUF Gaming AS1000 — портативный твердотельный накопитель NVMe M.2 емкостью 1 Tb с инновационными функциями охлаждения, обеспечивающими сверхбыструю передачу данных.

Устройство выполнено в алюминиевом корпусе габаритами 125,28 × 54,27 × 13,3 мм. Вес составляет 157 гр. Накопитель прошел тесты на падение с различной высоты и получил сертификат о соответствии военному стандарту MIL-STD-810H, также он имеет защиту от воды и пыли (IP68). Отмечается, что TUF Gaming AS1000 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м.

В пресс-релизе компании не указывается фактическая скорость и пропускная способность накопителя, но сообщается, что устройство поддерживает скорость записи и чтения данных до 10 Гбит/с. TUF Gaming AS1000 оснащен портом USB-C 3.2 Gen 2 и совместим с ПК, ноутбуками и новейшими игровыми консолями.

Цена накопителя ASUS TUF Gaming AS1000 не сообщается. Но по данным немецкого издания ComputerBase, он уже появился у некоторых местных ретейлеров по цене от 135 до 146 евро.

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