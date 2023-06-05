Redmi Buds 4 Active: влагозащита, ANC и автономность до 28 часов

Бренд Redmi представил гарнитуру Buds 4 Active, которая получила много улучшений на основе ранее выпущенной стандартной версии Buds 4.

Наушники оборудованы 12-мм динамиками, которые, по заявлению производителя, обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Buds 4 Active оснащены новым модулем беспроводной связи Bluetooth 5.3 для стабильного соединения. Гарнитура поддерживает активное шумоподавление и имеет защиту от пота и брызг по стандарту IPX4.

Обеспечивается автономность до 28 часов при использовании зарядного футляра на 440 мАч. Сами наушники обеспечивают до 5 ч воспроизведения на одном заряде. 10-минутной зарядки будет хватать почти на 2 часа прослушивания музыки. Наушники поддерживают сенсорное управление, кодек SBC и функцию Google Fast Pair для быстрого сопряжения с Android-смартфонами. Предусмотрен режим низкой задержки для мобильного гейминга.

Цена и дата начала продаж Redmi Buds 4 Active пока не сообщается.

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