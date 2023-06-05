Лучшие Android-смартфоны мая по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги лучших Android-смартфонов мая по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. В расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры. Были отмечены успехи компаний OnePlus, Oppo и Meizu.

Категория до 282 доллара

Лучшим устройством был назван OnePlus Ace Racing Edition, на втором месте – iQOO Neo7 SE, на третьем — Realme GT Neo5 SE.

Категория от 283 до 424 доллара

Первые три места принадлежат Redmi K60, Lenovo Legion Y70 и Redmi K60 Pro.

Категория от 425 до 565 долларов

Лидерами стали Meizu 20, iQOO Neo8 Pro и iQOO 11.

Категория от 566 до 707 долларов

На первом месте Meizu 20 Pro, на втором — Oppo Find X6, третье место получил Xiaomi 13 Pro.

Категория от 708 долларов

В этой категории лидирует Nubia Red Magic 8 Pro+, на втором месте – Oppo Find X6 Pro, на третьем – Honor Magic5 Pro.

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