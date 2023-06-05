В 2022 году решения «Лаборатории Касперского» 69 раз заняли первые места в независимых тестах

В течение 2022 года решения «Лаборатории Касперского» 73 раза вошли в тройку лидеров по результатам 86 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 69 раз заняли первые места.

Показатель ТОП-3 отражает, насколько успешно в течение календарного года продукты проходили независимые тесты. Эта оценка намного более наглядна и весома, чем разовый успех отдельного продукта в отдельно взятом тесте. Показатель рассчитывается на основе результатов независимых тестов, которые проводят лаборатории AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs и другие.

Продукт Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) показал наилучшие результаты в тесте SE Labs’ Enterprise Advanced Security (EDR) . Он распознал все элементы каждой угрозы и не показал ни одного ложноположительного срабатывания. Продукт Kaspersky Endpoint Security для бизнеса получил наибольшее количество баллов по показателю Total Accuracy Rating в трёх из четырёх квартальных тестов Enterprise Endpoint Protection Comparative от SE Labs, и наивысшую награду ААА за все четыре теста в году.

Решение Kaspersky Small Office Security также получило наибольшее количество баллов по показателю Total Accuracy Rating в трёх из четырёх квартальных тестов Small Business Endpoint от SE Labs, и наивысшую награду AAA за все четыре теста.

Решение KEDRE получило статус «Стратегический лидер» по итогам теста The Endpoint Prevention & Response (ERP) от AV-Comparatives. Также продукт подтвердил свою способность полностью защищать от кражи учётных данных через LSASS-атаки в исследовании AV-Comparatives The 2022 OS Credential Dumping: LSASS Memory Test.

Также AV-TEST присудил награду Best Usability 2022 за наименьшее количество ложноположительных срабатываний во всех тестах года трём продуктам «Лаборатории Касперского»: Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security. Также эти продукты продемонстрировали стопроцентную защиту от программ-вымогателей в ходе серии тестов Advanced Threat Protection Test лаборатории AV-TEST.

Решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса также было удостоено годовой награды Best Performance 2022 от AV-TEST, продемонстрировав наименьшее влияние на производительность системы среди всех участников на протяжении тестов в течение 2022 года.

Что касается решений для домашних пользователей, помимо Kaspersky Internet Security ещё один продукт продемонстрировал высокие результаты. Kaspersky Safe Kids в пятый раз подряд прошёл сертификацию AV-Comparatives Parental Control Certification , заблокировав как минимум 98% сайтов, не подходящих детям по возрасту, и не показав ни одного ложноположительного срабатывания. Также он был отмечен в специальном отдельном исследовании AV-TEST за обширный функционал, достаточный для полноценной защиты на наиболее распространённых операционных системах.

С 2013 по 2022 год продукты «Лаборатории Касперского» участвовали в 827 независимых тестах и обзорах, 587 раз заняли первые места и 685 раз вошли в тройку лучших.

«Систематическое участие в независимых тестах — это неотъемлемая часть жизненного цикла эффективного развития технологий. Регулярный анализ результатов позволяет нам видеть области, где требуется усовершенствование, и получать независимое подтверждение высокого уровня защиты от реальных киберугроз. Упорно работая над EDR-технологиями, мы продолжали испытывать Kaspersky EDR Expert во всех доступных тестах 2022 года и получили стороннее признание высокого уровня его эффективности. Мы гордимся этими результатами, они свидетельствуют о качестве наших защитных технологий и решений», ― комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Узнать больше о методологии и процессе тестирования, а также посмотреть полный список участников ТОП-3 можно на сайте: https://www.kaspersky.ru/top3.