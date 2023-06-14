QNAP выпускает высокопроизводительный 8-ядерный 10GbE NAS TS-855X для развертывания гибридных решений малыми и средними предприятиями

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных, объявила о выпуске нового сетевого хранилища TS-855X, представляющего гибридное хранилище из шести 3,5-дюймовых жестких дисков и двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Оснащенный 8-ядерным процессором Intel Atom C5125 2,8 ГГц с технологиями Intel QAT и SR-IOV, TS-855X поддерживает до 128 ГБ памяти DDR4 и оснащен сетевыми портами 10GbE/2,5GbE. Емкость хранилища можно гибко расширять, а сетевые порты 25GbE поддерживаются путем установки совместимой карты PCIe. Благодаря комплексным бизнес-приложениям для резервного копирования, виртуализации и кибербезопасности предприятия малого и среднего бизнеса могут создавать высокопроизводительные, высокоскоростные и расширяемые среды хранения и виртуализации с самой низкой совокупной стоимостью владения.

«Серия гибридных систем хранения данных QNAP HDD/SSD помогает малым и средним предприятиям найти правильный баланс между производительностью и стоимостью, — сказал Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Подключение 10GbE/2,5GbE и возможность расширения PCIe — это самое экономичное и современное решение для хранения и резервного копирования данных для малого и среднего бизнеса».

TS-855X поставляется с четырьмя слотами UDIMM DDR4 и предустановленными 8 ГБ памяти, которые можно увеличить до 128 ГБ для поддержки большей многозадачности и более высоких рабочих нагрузок. Память с исправлением ошибок также поддерживается для обеспечения производительности и надежности серверного уровня для критически важных для бизнеса ИТ-сред предприятия. Помимо однопортового подключения 10GbE, два порта 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G) также можно комбинировать, чтобы обеспечить SMB Multichannel со скоростью передачи до 5 Гбит/с. Два встроенных слота M.2 PCIe NVMe обеспечивают поддержку кэширования SSD или автоматического многоуровневого хранилища Qtier (доступно в QTS) для дальнейшего повышения производительности NAS. Два слота PCIe Gen 3 x4 позволяют пользователям устанавливать сетевые карты 10GbE/25GbE и активировать SR-IOV для повышения пропускной способности ввода-вывода. TS-855X сертифицирован VMware vSphere и Microsoft Hyper-V для хранения данных виртуализации. Предприятия могут достичь больших объемов хранения, гибко подключая блоки расширения QNAP JBOD к TS-855X, чтобы удовлетворить требования к долгосрочному хранению и архивированию с максимальной рентабельностью инвестиций.

TS-855X представляет собой универсальное решение для резервного копирования и восстановления, поддерживающее универсальные облачные сервисы для простого развертывания гибридного облака. ИТ-персонал может регулярно делать снимки для защиты NAS от программ-вымогателей и создавать виртуальные частные сети с помощью службы QVPN для безопасного удаленного доступа к данным на вашем NAS. Виртуальные машины Windows, Linux, UNIX и Android можно размещать с помощью Virtualization Station. Контейнеры Docker, LXD и Kata можно запускать с помощью Container Station. Пользователи могут найти и установить множество приложений из Центра приложений, чтобы расширить прикладной потенциал NAS. Работающий под управлением операционной системы QTS в стандартной комплектации, TS-855X можно гибко переключать на использование операционной системы QuTS hero на основе ZFS для большей надежности и целостности данных.

Ожидаемая цена QNAP TS-855X-8G на рынке Азербайджана составляет 2,799 AZN. Гарантия на устройство составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.