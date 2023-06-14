Lenovo нарастила доход от ИИ-инфраструктуры до $2 млрд. и представила портфель решений для внедрения ИИ в работу с данными

Компания Lenovo объявляет о достижении рекордного годового дохода от ИИ-инфраструктуры, который составил более $2 млрд. Компания также представляет стратегию, предусматривающую дополнительные инвестиции в размере $1 млрд. в течение трех лет для ускорения внедрения искусственного интеллекта для предприятий по всему миру.

В связи с растущей глобальной цифровизацией и спросом на модернизацию ИТ-инфраструктуры, Lenovo упрощает использование новых возможностей искусственного интеллекта. Компания внедряет его в работу с источниками данных и совместно с партнерами создает решения следующего поколения, которые позволят использовать вычислительный интеллект непосредственно на конечных устройствах. Инвестиции еще больше расширят портфель Lenovo, состоящий из интеллектуальных устройств, инфраструктурных решений и сервисов с поддержкой ИИ. Все это поможет ускорить внедрение инноваций. Генеративный ИИ и когнитивные вычисления можно будет использовать в удаленных офисах в финансовой, производственной, медицинской сферах, в розничной торговле, приложениях для умного города.

В рамках дополнительных инвестиций Lenovo выделит $100 млн. на развитие программы Lenovo AI Innovators. За первых год ее существования было представлено рекордное количество передовых решений в области искусственного интеллекта (более 150), созданных совместно с 45 ведущими партнерами-независимыми поставщиками ПО. Используя комплексную экосистему AI Innovators, новые решения позволят масштабировать искусственный интеллект и будут способствовать кардинальным технологическим изменениям в быстрорастущих секторах. Клиенты смогут быстрее развертывать и использовать передовые возможности ИИ: генеративный и голосовой ИИ, компьютерное зрение, виртуальных помощников.

«Основываясь на более чем 150 решениях Lenovo в области ИИ, наши инвестиции способствуют дальнейшему развитию готовых к ИИ инфраструктурных решений. Они помогут клиентам преодолеть сложности и упростить внедрение ИИ. Это, в свою очередь, обеспечит рынок кардинально новыми сервисами и продуктами, которые преобразуют его, — говорит Кирк Скауген, президент Lenovo Infrastructure Solutions Group. — Работая над тем, чтобы стать крупнейшими в мире поставщиками комплексных инфраструктурных решений, в то же время Lenovo стремится быть надежным партнером и расширять возможности интеллектуальной трансформации наших клиентов, внедряя ИИ для работы с данными на периферии».

Открытия в области ИИ и ускорение его внедрения

ИИ открывает новые возможности для бизнеса. Но многие компании сталкиваются с проблемами его внедрения из-за нехватки ресурсов или сложности инфраструктуры. Это тормозит глобальное применение ИИ. Чтобы предоставить клиентам из любых отраслей для комплексных операций адаптированные, проверенные и готовые к развертыванию ИИ-решения (включая компьютерное зрение, распознавание звука, прогнозирование, безопасность и виртуальных помощников), программа Lenovo AI Innovators объединяет в себе экосистему лучших в индустрии ISV-партнеров.

Благодаря решениям на основе ИИ Lenovo помогает клиентам лучше анализировать данные и понимать их ценность. В их число входит ускоренная вычислительная платформа NVIDIA, обеспечивающая самое быстрое время создания решения в вертикалях индустрии при самой низкой совокупной стоимости владения. Предпринимателям это позволяет трансформировать бизнес, ориентируясь на тщательно предсказанные результаты. По мере того, как розничная торговля, рынок общепита и гостиничный бизнес адаптируются к эпохе постпандемии, компании переосмысливают front-end и back-end операции, чтобы повысить качество обслуживания, сократить количество отходов, решить проблемы, связанные с изменениями на рынке труда. Например, Lenovo сотрудничает с DeepBrain AI, чтобы предложить комплексное решение для генеративных виртуальных помощников с искусственным интеллектом, которое можно сочетать с большими языковыми моделями (LLM). Оно подойдет для создания виртуального консьерж-сервиса, работающего 24/7 в гостиничном бизнесе и торговле. А благодаря Lenovo и Vistry рестораны быстрого обслуживания по всему миру используют компьютерное зрение для автоматизации учета времени приготовления блюд, прогнозирования объема поставок, уменьшения количества пищевых отходов, обеспечения высоких стандартов качества, повышения показателя удержания клиентов и прибыли.

Производства во всем не отстают в темпах цифровизации, чтобы стимулировать рост в будущем и дифференциацию рисков в условиях экономических потрясений. Инновационные ИИ-решения от Lenovo и Guise помогают сократить незапланированные простои производства с помощью расширенного прогнозирования до 14 дней, а также понять поведение клиентов и оптимизировать процессы с помощью компьютерного зрения, предиктивной аналитики и визуальных технологий дефектоскопии на производственной линии.

Lenovo продолжает свою трансформацию в компанию поставщика – комплексных сервисных решений и предлагает свои ИИ-решения и инфраструктуру по модели aaS (as-a-service) через платформу TruScale. Al Hathboor Bikal.ai, партнер AI Innovators, и Lenovo развернули первый сервисный центр обработки данных с поддержкой ИИ в Научно-исследовательском технологическом парке в Шардже (SRTIP), ОАЭ. Это сотрудничество предоставляет государственным и частным организациям доступ к возможностям искусственного интеллекта с использованием Lenovo TruScale HPC и ИИ как услуги для реализации проектов цифровой трансформации в сфере образования, НИОКР, розничной торговли, нефтегазового сектора. Вычислительные ресурсы ЦОДов с поддержкой ИИ также помогут организациям использовать преимущества передовых функций технологии, таких как GPT-3. Разработанный в соответствии с политикой ОАЭ Net Zero 2050, центр обработки данных первым в регионе использует ведущее в отрасли прямое водяное охлаждение Lenovo Neptune для повышения производительности и эффективности при сниженном энергопотреблении.

«Участие Al Hathboor в этом проекте предоставляет ОАЭ технологическое преимущество в экосистеме инноваторов, таких как Lenovo, NVIDIA AI и Intel с SRTIP. Одновременно с этим это позволяет создавать рабочие места и возможности для молодежи, разрабатывать передовые решения для региональных и глобальных задач. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с нашими университетами, предприятиями и правительством», — сказал Мохаммед Аль Хабтур, член управляющего комитета Al Hathboor Bikal.ai.

Новый Lenovo AI Discover Center of Excellence дает клиентам компании возможность работать со специалистами Lenovo по обработке данных, ИИ-архитекторами и инженерами, которые помогают исследовать, внедрять и масштабировать решения в области искусственного интеллекта. Там же клиенты могут найти себе подходящих партнеров по разработке программного обеспечения; инфраструктуре, оптимизированной для искусственного интеллекта; и необходимые руководства по ответственному использованию ИИ от комитета ответственного ИИ Lenovo. По мере того, как компании учатся развертывать ИИ, комитет поддерживает их, помогая понимать и решать вопросы конфиденциальности, добросовестного применения ИИ с соблюдением этических норм и принципов, разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности.

Применение ИИ в ваших данных

Поскольку объем данных во всем мире растет в геометрической прогрессии, инфраструктурные технологии следующего поколения, обеспечивающие вычисления на периферии, аналогичные вычислениям в центрах обработки данных, имеют решающее значение для расширения возможностей ИИ. В том числе, для улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации, в туризме, розничной торговле. Учитывая, что все больше корпоративных данных обрабатывается за пределами ЦОДов, Lenovo стремится поддерживать рабочие нагрузки ИИ, обеспечивая производительность удаленных объектов.

Сегодня Lenovo расширяет свой портфель инфраструктуры для работы с ИИ и предлагает более 70 продуктов, включая новые специально адаптированные серверные платформы для работы с любыми ИИ-задачами. С появлением технологий, таких как большие языковые модели и компьютерное зрение, для выполнения логических выводов в реальном времени требуется больше вычислительной мощности на периферии, где данные генерируются.

Lenovo ThinkEdge SE360 V2 — новейший специализированный пограничный сервер, обеспечивающий большую мощность для реализации ИИ-решений, таких как компьютерное зрение, голосовой или генеративный ИИ. Для интенсивных рабочих нагрузок в источнике создания данных, будь то магазин, фабрика или офис, новый сервер обеспечивает расширенную поддержку ускоренных вычислений с помощью графических процессоров Intel Data Center серии Flex, платформы INVIDIA AI, включая графическиий процессор NVIDIA L4 Tensor Core, программную платформу NVIDIA AI Enterprise и платформы Qualcomm® Cloud AI 100. ThinkEdge SE360 V2 имеет самую высокую плотность графического процессора в наименьшем из доступных форм-факторов и работает как минимум в два раза тише по сравнению с конкурирующими продуктами, что позволяет развертывать ИИ решения в самых удаленных и труднодоступных местах.

Новая линейка периферийных решений с поддержкой ИИ также включает в себя Lenovo ThinkEdge SE350 V2 для гибридного облака и современной гиперконвергентной инфраструктуры с удвоенной емкостью хранилища и процессором Intel Xeon® D. Это поможет клиентам запускать ИИ, объединяя рабочие нагрузки, резервное копирование данных, совместную работу и доставку контента в самом компактном форм-факторе на рынке.

Lenovo ThinkSystem SR675 V3 — самая универсальная платформа для ускоренных вычислений на рынке. Созданная специально для ИИ, она имеет три конфигурации серверов в одном, включая поддержку систем NVIDIA HGX 4-GPU, серверов с 4-DW PCle GPU или 8-DW PCle GPU в компактном корпусе 3U. В качестве полностью смоделированных цифровых копий целых зданий, заводов, распределительных центров, розничных магазинов или городов цифровые двойники объединяются с ИИ для улучшения бизнес-процессов и результатов проектирования. Lenovo, в сотрудничестве с NVIDIA, предлагает свою новейшую систему NVIDIA OVX для создания и управления виртуальными средами, обеспечивая высокую производительность для рабочих нагрузок NVIDIA Omniverse Enterprise в центре обработки данных. ThinkSystem SR675 V3, основанная на архитектуре OVX, оснащена до восьми графических процессоров NVIDIA L40 для максимальной производительности и обеспечения самой лучшей трассировки лучей с графикой с ускорением RTX и возможностями внедрения искусственного интеллекта на надежной и масштабируемой платформе, что позволяет клиентам исследовать весь потенциал цифровых двойников для предприятий любого размера.

Помимо инфраструктуры, Lenovo внедряет ИИ решения для доступа к data science во все виды устройств и решений от персональных гаджетов до облака во всех отраслях в эпоху гибридного и удаленного формата работы. В новые ноутбуки Lenovo ThinkPad встроено приложение Lenovo View с технологией компьютерного зрения на базе ИИ для улучшения качества видеконференцсвязи и инструментов совместной работы. Решения Lenovo ThinkReality XR предоставляют доступ к иммерсивному моделированию, а рабочие станции Lenovo ThinkStation и ThinkPad серии P Data Science обеспечивают высокую производительность, необходимую для разработки критически важных моделей искусственного интеллекта и подготовки данных для выполнения обучающих задач.

Благодаря серверам с поддержкой ИИ, передовым интеллектуальным устройствам и экосистеме независимых поставщиков программного обеспечения, Lenovo предлагает проверенные, оптимизированные решения ИИ для работы с данными в любых условиях. В совокупности эти решения упрощают внедрение ИИ, делая его доступным для организаций любого размера и обеспечивая трансформацию во всех отраслях.

Чтобы узнать больше об ИИ решениях Lenovo, посетите https://lenovo.com/nextlevelAI