Представлен Vivo X90s: MediaTek Dimensity 9200+ и поддержка Wi-Fi 7

Компания Vivo представила в Китае новый флагманский смартфон Vivo X90s. Смартфон отличается от базовой модели новым мощным процессором, улучшенным Wi-Fi и зеленой расцветкой.

Vivo X90s оснащен 10-битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ (452 ppi), частотой обновления 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Максимальная яркость достигает 1300 нит.

В базовом Vivo X90 использовался процессор MediaTek Dimensity 9200, в Vivo X90s установлен Dimensity 9200+, что делает смартфон самым мощным и быстрым в мире. По предварительным тестам, прирост производительности свежего процессора составляет порядка 30%. В AnTuTu аппарат набирает 1,6 млн. баллов (у конкурентов в среднем 1,3 млн. балов).

Кроме того, смартфон поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7. Все остальные характеристики идентичны Vivo X90. Аппарат имеет до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 до 512 Gb в зависимости от конфигурации. Основная камера: 50 Мп (Sony IMX866, f/1.75, OIS, оптика Zeiss), 12 Мп (широкоугольная, Sony IMX663, f/2.0, угол обзора 108 гр) и 12 Мп (портретная, Sony IMX663, f/1.98, эквив. фокусное расстояние 50 мм). За обработку фото отвечает специальный сопроцессор Vivo V2. Фронтальная камера оснащена датчиком разрешением 32 Мп (Samsung S5KGD2, f/2.45). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4810 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В оснащение новинки также входят поддержка 5G, Bluetooth 5.3, GPS, чип NFC, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, стереодинамики, ИК-пульт и защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OriginOS 3. Габариты и вес: стекло — 164,1 x 74,44 x 8,48 мм, 200 гр, кожа — 164,1 x 74,44 x 8,88 мм, 196 гр.

Цены: 8/256 Gb -$553, 12/256 Gb – $594, 12/512 Gb — $649. В продажу в Китае Vivo X90s поступит 30 июня.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az