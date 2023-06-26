spot_img
27 июня, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения

В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения

WhatsApp

Команда мессенджера WhatsApp тестирует новую удобную функцию. В ближайшее время для пользователей станет доступна возможность закреплять сообщения в чатах на определенный срок, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новшество обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.11. Пользователи смогут устанавливать таймеры для закрепленных сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

Будут предложены три разных периода времени на выбор: 24 часа, 7 дней и 30 дней. В будущем ожидается больше опций, включая настраиваемую продолжительность таймера.

Предыдущая статья
Представлен Vivo X90s: MediaTek Dimensity 9200+ и поддержка Wi-Fi 7
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,121ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»