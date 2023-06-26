В WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения

Команда мессенджера WhatsApp тестирует новую удобную функцию. В ближайшее время для пользователей станет доступна возможность закреплять сообщения в чатах на определенный срок, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новшество обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.11. Пользователи смогут устанавливать таймеры для закрепленных сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

Будут предложены три разных периода времени на выбор: 24 часа, 7 дней и 30 дней. В будущем ожидается больше опций, включая настраиваемую продолжительность таймера.