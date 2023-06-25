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25 июня, 2023
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Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил

Nar

Накануне 26 июня – Дня Вооруженных Сил, Nar провел встречу с военнослужащими, проходящим службу в воинской части «Н», с целью оказания моральной поддержки Азербайджанской Армии. Выступившие на мероприятии, организованном Министерством обороны, поздравили наших воинов-патриотов с наступающим Днем Вооруженных Сил и пожелали им успехов в их нелегкой и почетной службе.

Этот проект, призванный продемонстрировать уважение Nar к солдатам, охраняющим нашу Родину, является частью линии корпоративной социальной ответственности мобильного оператора по патриотизму.

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