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5 июня, 2023
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Представлен smart-телевизор Motorola Envision X с 4K QLED-экраном

Motorola Envision X

Компания Motorola представила в Индии smart-телевизор Envision X. Новинка будет доступна в двух размерах экрана: 55 и 65 дюймов.

Обе модели получили QLED-панель с разрешением 4K. Поддерживается технология Quantum-Glow, обеспечивающая улучшенное качество изображения. Заявлена поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

За производительность телевизоров отвечает четырехъядерный процессор MediaTek (модель не названа) и 2 Gb ОЗУ. Работают новинки под управлением Google TV.

Sмарт-телевизоры Motorola Envision X поступят в продажу 7 июня по цене от $728.

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