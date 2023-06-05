SmartIT получила специализацию Palo Alto Networks Cortex XMDR

Азербайджанская компания SmartIT, активно действующая на рынке кибербезопасности страны, объявила, что получила специализацию Palo Alto Networks Cortex® XMDR. SmartIT присоединяется к избранной группе торговых партнеров, которые заслужили эту награду благодаря своим операционным возможностям, выполнению бизнес-требований и прохождению технических экзаменов, экзаменов по обеспечению продаж и специализации. Специализация Cortex XMDR позволит SmartIT объединить мощь лучшего в своем классе решения для обнаружения и реагирования Cortex XDR™ со своими предложениями управляемых услуг, помогая клиентам по всему миру оптимизировать услуги управляемого обнаружения и реагирования (MDR) и быстро устранять киберугрозы. Следует также отметить, что SmartIT была первой и единственной азербайджанской компанией, удостоенной партнерского статуса Diamond Innovator от Palo Alto Networks в 2021 году. Прокомментировать это событие мы попросили, менеджера по продажам компании SmartIT Ниджата Абдуллаева.

— Расскажите, пожалуйста, какие требования предъявляет Palo Alto Networks к своим партнерам, обладающим столь высоким статусом?

— Чтобы получить специализацию Cortex XMDR, партнеры Palo Alto Networks должны иметь в своем штате аналитиков/«охотников» за угрозами (threat hunters) SOC, сертифицированных специалистов по Cortex XDR, и быть доступными в режиме 24/7. Партнеры, претендующие на эту специализацию XMDR, также должны сдать как технические экзамены, так и экзамены по обеспечению продаж и специализации. Партнеры по специализации Cortex XMDR объединяют опытных аналитиков, отработанные операционные процессы и проверенную поддержку клиентов с ведущими на рынке продуктами безопасности Palo Alto Networks, что позволяет им предоставлять клиентам всестороннюю видимость, обнаружение и реагирование на сети, конечные точки и облачные активы в сочетании с лучшими решениями по предотвращению угроз и глубоких знаний в области кибербезопасности.

И мы рады расширить наше сотрудничество с Palo Alto Networks в качестве партнера по специализации Cortex XMDR. Как партнер по данной специализации, мы объединяем мощь лучшего в своем классе Cortex XDR с нашими лучшими в своем классе услугами по киберзащите, чтобы облегчить повседневную нагрузку операций по обеспечению безопасности для клиентов с круглосуточным покрытием 7 дней в неделю. Это достижение подтверждает наше стремление предоставлять нашим клиентам технологии и услуги безопасности нового поколения.

— Что собой представляет услуга MDR?

— Услуга MDR от компании SmartIT направлена на усиление команд безопасности и ускорение развертывания полнофункциональных средств обнаружения и реагирования, избавляя от хлопот, связанных с выбором, приобретением, эксплуатацией и обслуживанием набора инструментов безопасности. Для этого SmartIT использует лидирующую на рынке технологию Palo Alto Networks для предоставления поведенческой аналитики в режиме реального времени, коррелированной с информацией об угрозах с конечных точек, сетей и облаков.

Сочетая ведущие XDR и NTA с операциями MDR мирового класса, SmartIT способна предоставлять комплексные услуги, предоставляемые посредством упрощенной ежемесячной подписки, которая включает:

Предоставление XDR, полностью управляемая SmartIT: наша команда позаботится о развертывании и настройке, включая интеграцию с вашими существующими возможностями NTA, предоставляя подробные рекомендации и поддержку на протяжении всего процесса установки.

Управляемое обслуживание: операции XDR 24/7/365, сортировка инцидентов, анализ и приоритизация экспертами по безопасности.

Безопасность на основе аналитики: выходите за рамки стандартного обнаружения с помощью аналитики угроз SmartIT, настраиваемых правил и поиска угроз.

Быстрое реагирование: аналитики безопасности работают посменно, круглосуточно и без выходных, чтобы изолировать угрозы и ограничить влияние взломов.

— Какие дивиденды этот статус принесет вашей команде и вашим заказчикам?

— Сегодня SmartIT — это ведущий поставщик услуг безопасности, поддерживающий ваш бизнес по всему миру. Мы расширяем возможности вашей команды по обеспечению безопасности с помощью управляемого обнаружения угроз, предназначенного для обнаружения и реагирования на угрозы и цифровые риски, предоставляя упреждающие операции по обеспечению безопасности на основе решений Cortex в качестве ведущего в отрасли MDR и Cortex специализированного партнера Palo Alto Networks.