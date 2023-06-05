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5 июня, 2023
ДомойИнтервьюSmartIT получила специализацию Palo Alto Networks Cortex XMDR

SmartIT получила специализацию Palo Alto Networks Cortex XMDR

Ниджат Абдуллаев

Азербайджанская компания SmartIT, активно действующая на рынке кибербезопасности страны, объявила, что получила специализацию Palo Alto Networks Cortex® XMDR. SmartIT присоединяется к избранной группе торговых партнеров, которые заслужили эту награду благодаря своим операционным возможностям, выполнению бизнес-требований и прохождению технических экзаменов, экзаменов по обеспечению продаж и специализации. Специализация Cortex XMDR позволит SmartIT объединить мощь лучшего в своем классе решения для обнаружения и реагирования Cortex XDR со своими предложениями управляемых услуг, помогая клиентам по всему миру оптимизировать услуги управляемого обнаружения и реагирования (MDR) и быстро устранять киберугрозы. Следует также отметить, что SmartIT была первой и единственной азербайджанской компанией, удостоенной партнерского статуса Diamond Innovator от Palo Alto Networks в 2021 году. Прокомментировать это событие мы попросили, менеджера по продажам компании SmartIT Ниджата Абдуллаева.

— Расскажите, пожалуйста, какие требования предъявляет Palo Alto Networks к своим партнерам, обладающим столь высоким статусом?

— Чтобы получить специализацию Cortex XMDR, партнеры Palo Alto Networks должны иметь в своем штате аналитиков/«охотников» за угрозами (threat hunters) SOC, сертифицированных специалистов по Cortex XDR, и быть доступными в режиме 24/7. Партнеры, претендующие на эту специализацию XMDR, также должны сдать как технические экзамены, так и экзамены по обеспечению продаж и специализации. Партнеры по специализации Cortex XMDR объединяют опытных аналитиков, отработанные операционные процессы и проверенную поддержку клиентов с ведущими на рынке продуктами безопасности Palo Alto Networks, что позволяет им предоставлять клиентам всестороннюю видимость, обнаружение и реагирование на сети, конечные точки и облачные активы в сочетании с лучшими решениями по предотвращению угроз и глубоких знаний в области кибербезопасности.

И мы рады расширить наше сотрудничество с Palo Alto Networks в качестве партнера по специализации Cortex XMDR. Как партнер по данной специализации, мы объединяем мощь лучшего в своем классе Cortex XDR с нашими лучшими в своем классе услугами по киберзащите, чтобы облегчить повседневную нагрузку операций по обеспечению безопасности для клиентов с круглосуточным покрытием 7 дней в неделю. Это достижение подтверждает наше стремление предоставлять нашим клиентам технологии и услуги безопасности нового поколения.

— Что собой представляет услуга MDR?

— Услуга MDR от компании SmartIT направлена на усиление команд безопасности и ускорение развертывания полнофункциональных средств обнаружения и реагирования, избавляя от хлопот, связанных с выбором, приобретением, эксплуатацией и обслуживанием набора инструментов безопасности. Для этого SmartIT использует лидирующую на рынке технологию Palo Alto Networks для предоставления поведенческой аналитики в режиме реального времени, коррелированной с информацией об угрозах с конечных точек, сетей и облаков.

Сочетая ведущие XDR и NTA с операциями MDR мирового класса, SmartIT способна предоставлять комплексные услуги, предоставляемые посредством упрощенной ежемесячной подписки, которая включает:

  • Предоставление XDR, полностью управляемая SmartIT: наша команда позаботится о развертывании и настройке, включая интеграцию с вашими существующими возможностями NTA, предоставляя подробные рекомендации и поддержку на протяжении всего процесса установки.
  • Управляемое обслуживание: операции XDR 24/7/365, сортировка инцидентов, анализ и приоритизация экспертами по безопасности.
  • Безопасность на основе аналитики: выходите за рамки стандартного обнаружения с помощью аналитики угроз SmartIT, настраиваемых правил и поиска угроз.
  • Быстрое реагирование: аналитики безопасности работают посменно, круглосуточно и без выходных, чтобы изолировать угрозы и ограничить влияние взломов.

— Какие дивиденды этот статус принесет вашей команде и вашим заказчикам?

— Сегодня SmartIT — это ведущий поставщик услуг безопасности, поддерживающий ваш бизнес по всему миру. Мы расширяем возможности вашей команды по обеспечению безопасности с помощью управляемого обнаружения угроз, предназначенного для обнаружения и реагирования на угрозы и цифровые риски, предоставляя упреждающие операции по обеспечению безопасности на основе решений Cortex в качестве ведущего в отрасли MDR и Cortex специализированного партнера Palo Alto Networks.

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