Представлен новый Mercedes-Benz E-Class в кузове универсал

Компания Mercedes-Benz представила универсал E-класса нового поколения с индексом W214, который дополнит семейство седана, показанного весной 2023 года.

По сравнении с седаном универсал на 28 мм длиннее, а колесная база увеличилась на 22 мм до 2961 мм. Места для задних пассажиров стало еще больше. При этом в пятиместной конфигурации объем багажника увеличился до 615 л. Если сложить задние сиденья, то объем увеличивается до 1831 л. Версия с подзаряжаемой силовой установкой из-за аккумуляторов вмещает меньше — 460 и 1675 л. соответственно. Кузов стал более обтекаемым, линия крыши — динамичнее, увеличен наклон заднего стекла, а также уменьшены боковые окна багажника. Коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился: 0,26 вместо 0,27 у прежней модели.

Изначально покупателям будут доступны три типа силовых установок. Базовым будет гибридный привод на основе 204-сильного бензинового турбомотора и 23-сильного электродвигателя. Также будет гибрид со 197-сильным турбодизелем и таким же 23-сильным электродвигателем. Будет подзаряжаемая гибридная версия с 204-сильноым бензиновым мотором и 129-сильным электродвигателем. На одной заряде тяговой батареи такой универсал может проехать 113 км.

За доплату будет предусмотрена возможность автоматической парковки без присутствия водителя за рулем (автопилот четвертого уровня). Работать функция будет только в странах, где это не запрещено законодательством.

Продажи универсала Mercedes-Benz E-Class стартуют в Европе в начале осени 2023 года. Цены пока не сообщаются.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az