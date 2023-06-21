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21 июня, 2023
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Вышла демо-версия игры «Escape: Left To Die»

Escape: Left To Die

Созданный азербайджанской командой AzDimension в коллаборации с Royal Game триллер-платформер «Escape: Left To Die» получил в Steam демо-версию.

Получите удовольствие от нарратива «Escape L.T.D.», где вам придется примерить роль заключенного на тонущей подводной военной базе. Без каких-либо воспоминаний о том, как вы оказались в этой кошмарной ситуации, время становится вашим самым сильным врагом. И хотя часы неумолимо тикают, у вас все еще остается бесчисленное множество вопросов без ответов.

Особенности игры:

  • Классическая линейная приключенческая игра.
  • Стильные и детализированные визуальные эффекты.
  • Много разных головоломок — как пространственных, так и мини-игр.
  • Смерть всегда рядом — малейшая ошибка, и ты мертв. Будьте в курсе вашего окружения.
  • База почти полностью поглощена океаном. Узнайте тайну своего прошлого и успейте сбежать, пока не стало слишком поздно.
  • Вода — не самый страшный враг. Тьма скрывает больше, чем вы можете себе представить.

Четыре уровня, доступные в демоверсии «Escape L.T.D.», позволят игрокам оценить весь игровой опыт будущей полной версии игры.

Ссылка на демо-версию «Escape: Left To Die»: https://store.steampowered.com/app/2186660/Escape_Left_to_die/

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