Вышла демо-версия игры «Escape: Left To Die»

Созданный азербайджанской командой AzDimension в коллаборации с Royal Game триллер-платформер «Escape: Left To Die» получил в Steam демо-версию.

Получите удовольствие от нарратива «Escape L.T.D.», где вам придется примерить роль заключенного на тонущей подводной военной базе. Без каких-либо воспоминаний о том, как вы оказались в этой кошмарной ситуации, время становится вашим самым сильным врагом. И хотя часы неумолимо тикают, у вас все еще остается бесчисленное множество вопросов без ответов.

Особенности игры:

Классическая линейная приключенческая игра.

Стильные и детализированные визуальные эффекты.

Много разных головоломок — как пространственных, так и мини-игр.

Смерть всегда рядом — малейшая ошибка, и ты мертв. Будьте в курсе вашего окружения.

База почти полностью поглощена океаном. Узнайте тайну своего прошлого и успейте сбежать, пока не стало слишком поздно.

Вода — не самый страшный враг. Тьма скрывает больше, чем вы можете себе представить.

Четыре уровня, доступные в демоверсии «Escape L.T.D.», позволят игрокам оценить весь игровой опыт будущей полной версии игры.

Ссылка на демо-версию «Escape: Left To Die»: https://store.steampowered.com/app/2186660/Escape_Left_to_die/