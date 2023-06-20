Вышла стабильная версия браузера Opera One со встроенным ИИ

В апреле этого года компания Opera Software представила предварительную версию браузера Opera One для разработчиков. Это переработанный браузер для Windows, macOS и Linux с модульной архитектурой, многопоточным компоновщиком (multithreaded compositor), функциями генеративного ИИ и Tab Islands (Острова вкладок). Теперь компания выпустила стабильную версию браузера Opera One.

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По мере добавления новых функций в боковую панель или открытия новых вкладок уже существующие элементы автоматически подстраиваются под изменения. В браузер встроен ИИ Astra, чат с ботом можно открыть в боковой панели. Он работает на базе ChatGPT, а также может искать информацию в интернете и генерировать контекстные подсказки при выделении текста. Чтобы получить доступ к Aria, пользователям необходимо войти в учетную запись Opera. В компании считают основными преимуществами Aria то, что эта разработка полностью бесплатна для пользователей, выдает актуальную информацию по запросам и доступна в более чем 180 странах.

Помимо ИИ, Opera One включает функцию «Острова вкладок» для упрощения навигации, а также для плавной, адаптивной и продуктивной работы в интернете. Браузер автоматически группирует открытые вкладки в зависимости от их контекста. «Острова вкладок» хорошо различимы в пользовательском интерфейсе браузера, отмечены отдельными цветами и четкими границами.

Компания отмечает, что планирует до конца года добавить новые функции на основе искусственного интеллекта. Скачать Opera One можно на официальном сайте Opera.

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