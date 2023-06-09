Первый геймплей Mortal Kombat 1

На Summer Game Fest студия NetherRealm и издательство Warner Bros. Games показали первый трейлер игрового процесса будущего файтинга Mortal Kombat 1. В ролике продемонстрировали сражения разных персонажей, специальные приемы и фаталити, а также кадры из сюжетных катсцен.

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По словам создателей в Mortal Kombat 1 будет совершенно новая история с участием знакомых персонажей.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Прием предварительных заказов Mortal Kombat 1 уже стартовал, в Steam игра стоит $70.

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