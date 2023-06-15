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15 июня, 2023
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На Netflix вышел шестой сезон «Черного зеркала»

Netflix

На Netflix состоялась премьера шестого сезона сериала «Черное зеркало». В него входит пять эпизодов, каждый из которых рассказывает самостоятельную историю. Все эпизоды объединяет лишь одно — едкая сатира на образ жизни современного общества.

Серии длятся от 40 до 80 мин. Названия серий: «Джоан Ужасная» (Joan is Awful), «Лох-Генри» (Loch Henry), «За морем» (Beyond the Sea), «День Мэйзи» (Mazey Day) и «Демон 79» (Demon 79).

Главные роли в шестом сезоне антиутопической антологии исполнили Энни Мерфи, Сальма Хайек, Майкл Сера, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Зази Битц и другие актеры.

Западные критики отмечают, что шестой сезон получился интереснее пятого. По их словам, в этот раз создатели уделили особое внимание раскрытию героев. На Metacritic шоу получило 73 балла из 100, что выше, чем у его предыдущей части, вышедшей в 2019 году.

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