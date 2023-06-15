Sony назвала игры для подписчиков расширенных PS Plus во второй половине июня

Компания Sony в официальном блоге PlayStation опубликовала список игр, которые с 20 июня войдут в расширенную подписку PS Plus.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

A Hat in Time

Carto

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

Deus Ex: Mankind Divided

Elex II

Far Cry 6

Forager

Hundred Days: Wine Making Simulator

Inscryption

Killing Floor 2

Lonely Mountains: Downhill

MX vs. ATV Legends

My Friend Peppa Pig

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Rogue Legacy 2

Redout II

Soulstice

Tacoma

The Talos Principle Deluxe Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Vampire: The Masquerade — Coteries of New York

The Wild at Heart

Игры для PS Plus Premium | Classics:

Killzone: Liberation

Worms

Herc’s Adventures

Coded Soul

Sony рассказала, что в будущем подписчикам PlayStation Plus Premium станет доступна функция стриминга PS5-игр. На данное время функция доступна только для классических игр, входящих в каталог Premium, однако в будущем стримить, не загружая на консоль, позволят и тайтлы для PS5, а также демоверсии.

В честь года с момента запуска расширенного сервиса Sony устроит раздачу аватаров для профиля — их можно будет получить, введя код из ваучера, который в ближайшее время должен прийти на почту всем подписчикам.

С 20 по 30 июня игроки смогут получить три эксклюзивных цифровых кольца — их выдадут, если опробовать ту или иную игру из PS Plus. Кроме того, Sony устроит розыгрыш гарнитуры PS VR2, поучаствовать в котором смогут пользователи, ответившие на пять вопросов на сайте.

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