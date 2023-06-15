Sony назвала игры для подписчиков расширенных PS Plus во второй половине июня

Компания Sony в официальном блоге PlayStation опубликовала список игр, которые с 20 июня войдут в расширенную подписку PS Plus.
Игры для PS Plus Extra и Premium:
- A Hat in Time
- Carto
- DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace
- Dodgeball Academia
- Deus Ex: Mankind Divided
- Elex II
- Far Cry 6
- Forager
- Hundred Days: Wine Making Simulator
- Inscryption
- Killing Floor 2
- Lonely Mountains: Downhill
- MX vs. ATV Legends
- My Friend Peppa Pig
- Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay
- Rogue Legacy 2
- Redout II
- Soulstice
- Tacoma
- The Talos Principle Deluxe Edition
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Vampire: The Masquerade — Coteries of New York
- The Wild at Heart
Игры для PS Plus Premium | Classics:
- Killzone: Liberation
- Worms
- Herc’s Adventures
- Coded Soul
Sony рассказала, что в будущем подписчикам PlayStation Plus Premium станет доступна функция стриминга PS5-игр. На данное время функция доступна только для классических игр, входящих в каталог Premium, однако в будущем стримить, не загружая на консоль, позволят и тайтлы для PS5, а также демоверсии.
В честь года с момента запуска расширенного сервиса Sony устроит раздачу аватаров для профиля — их можно будет получить, введя код из ваучера, который в ближайшее время должен прийти на почту всем подписчикам.
С 20 по 30 июня игроки смогут получить три эксклюзивных цифровых кольца — их выдадут, если опробовать ту или иную игру из PS Plus. Кроме того, Sony устроит розыгрыш гарнитуры PS VR2, поучаствовать в котором смогут пользователи, ответившие на пять вопросов на сайте.
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