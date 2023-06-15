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15 июня, 2023
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Sony назвала игры для подписчиков расширенных PS Plus во второй половине июня

Sony

Компания Sony в официальном блоге PlayStation опубликовала список игр, которые с 20 июня войдут в расширенную подписку PS Plus.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

  • A Hat in Time
  • Carto
  • DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace
  • Dodgeball Academia
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • Elex II
  • Far Cry 6
  • Forager
  • Hundred Days: Wine Making Simulator
  • Inscryption
  • Killing Floor 2
  • Lonely Mountains: Downhill
  • MX vs. ATV Legends
  • My Friend Peppa Pig
  • Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay
  • Rogue Legacy 2
  • Redout II
  • Soulstice
  • Tacoma
  • The Talos Principle Deluxe Edition
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
  • Vampire: The Masquerade — Coteries of New York
  • The Wild at Heart

Игры для PS Plus Premium | Classics:

  • Killzone: Liberation
  • Worms
  • Herc’s Adventures
  • Coded Soul

Sony рассказала, что в будущем подписчикам PlayStation Plus Premium станет доступна функция стриминга PS5-игр. На данное время функция доступна только для классических игр, входящих в каталог Premium, однако в будущем стримить, не загружая на консоль, позволят и тайтлы для PS5, а также демоверсии.

В честь года с момента запуска расширенного сервиса Sony устроит раздачу аватаров для профиля — их можно будет получить, введя код из ваучера, который в ближайшее время должен прийти на почту всем подписчикам.

С 20 по 30 июня игроки смогут получить три эксклюзивных цифровых кольца — их выдадут, если опробовать ту или иную игру из PS Plus. Кроме того, Sony устроит розыгрыш гарнитуры PS VR2, поучаствовать в котором смогут пользователи, ответившие на пять вопросов на сайте.

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