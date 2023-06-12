Маск сравнил действие Apple Vision Pro с галлюциногенными грибами

Илон Маск на своей страничке в Twitter опубликовал комичное изображение — сравнение гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro с галлюциногенными грибами. Пост собрал немало комментариев, репостов и лайков.

Бизнесмен считает, что действие Vision Pro почти не отличается от той «дополненной реальности», что дают дешевые грибы. «Смешанная реальность от Apple за $3499 против смешанной реальности за $20», — говорится на изображении. С одной стороны показана гарнитура Apple, а с другой — грибы в упаковке, надпись на которой обещает встреча с пришельцами и НЛО. Пользователи согласились с Илоном, поддержали сравнение и сообщили, что он в чем-то прав.

Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro на прошлой неделе. Гарнитура достаточно дорогая, слишком большая и с маленькой автономностью (меньше 2-х часов). Кроме того, можно смотреть только фото/видео, играть и сидеть в браузере. Если пользователь носит очки, нужны контактные линзы, а держатель шлема натирает лоб. Вряд ли шлем станет массовым продуктом с таким ценником и с такими нюансами.

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