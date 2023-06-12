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13 июня, 2023
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Анонсирована Clockwork Revolution — стимпанк-RPG от авторов Wasteland

Clockwork Revolution

На мероприятии Xbox Games Showcase была анонсировала Clockwork Revolution — первая крупная RPG от первого лица, разработанная студией inXile Entertainment (создатели серии Wasteland).

События игры развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалоне. Одной из основных особенностей Clockwork Revolution станет возможность путешествия в прошлое для влияния на настоящее. Также обещают редактор персонажа, разветвленные диалоги, комплексное повествование и черный юмор.

Игра выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также Game Pass (PC и Xbox). Сроки пока неизвестны.

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