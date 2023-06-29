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29 июня, 2023
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Lenovo представила компактную AR-гарнитуру Morningstar G2

Lenovo Morningstar G2

Компания Lenovo представила новые AR-очки под названием Morningstar G2. Гарнитура позиционируются как профессиональный и любительский инструмент. Очки позволяют повысить продуктивность, обучаться, например, с помощью виртуальных экскурсий по музеям, развлекаться, просматривая контент в интернете и т.д.

Morningstar G2 оснащены бинокулярными стереоскопическими дисплеями с разрешением 1080p и пиковой яркостью до 2000 нит. Новинка получила легкую конструкцию с 9-ти осевыми датчиками и оптику с коэффициентом пропускания 50%, что позволит видеть как экран дисплея, так и то, что происходит вокруг.

Производитель заявляет, что очки поддерживают различные способы взаимодействия, включая взгляд, сенсорный экран, жесты и кнопки. Также предусмотрена функция управления через смартфоны на Android и IOS (по кабелю).

Кроме того, гарнитура позволяет работать в виртуальной среде: есть встроенный браузер, галерея с просмотром фото и видео, режим совместной работы с другими пользователями, а также проекция и редактирование 3D-моделей в реальном размере.

Цена и дата начала продаж Lenovo Morningstar G2 AR пока не объявлены. Но в компании заявили о доступности очков.

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