Insta360 Go 3: экшн-камера с модульным дисплеем

Компания Insta360 представила сверхкомпактную экшн-камеру Go 3. Производитель отмечает, что это самая маленькая в мире экшн камера, она весит всего 35 гр. и может крепиться «где угодно». В комплекте идут три аксессуара для крепления — подвеска с магнитом, крепление-прищепка Easy Clip и поворотная подставка, которую можно приклеивать к поверхности.

Запись можно вести с разрешением 2,7K (2720 х 1536 пикселей) с частотой 30 кадров/с либо снизить качество до 2560 × 1440 для 50 кадров/с. Есть два встроенных микрофона — вдвое больше, чем в предыдущем поколении, для улучшенного звука и обновленного голосового управления.

Камера способна передавать видео на LCD-дисплей в режиме реального времени. Insta360 Go 3 получила новый аксессуар под названием Action Pod, его вес составляет 96 гр. Устройство крепится к задней панели камеры, добавляя откидной экран диагональю 2,2 дюйма и дополнительный аккумулятор. Емкость аккумуляторов составляет 310 и 1270 мА·ч (у Action Pod). Время автономной работы – до 45 мин. (в два раза больше, чем у предыдущей модели), а при использовании Action Pod — до 170 мин.

Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Action Pod защищен от брызг по стандарту IPX4. Саму камеру можно погружать в воду на глубину до 5 м. Поддерживается несколько режимов съемки: с отложенным запуском, slow-mo, таймлапс и гиперлапс (ускоренное видео).

Экшн-камера Insta360 Go 3 уже поступила в продажу в США в трех конфигурациях памяти: 32 Gb за $380, 64 Gb за $400 и 128 Gb за $430.

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