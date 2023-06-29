Представлен смартфон Redmi Note 12R на базе Snapdragon 4 Gen 2

Бренд Redmi представил среднебюджетный смартфон Note 12R. Аппарат стал первым в мире смартфоном на новейшем процессоре Snapdragon 4 Gen 2, который построен по 4-нм техпроцессу и позиционируется как чип для мощных бюджетников.

Redmi Note 12R получил 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2460 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 4, 6 или 8 Gb, емкость встроенного хранилища – 128 или 256 Gb. Есть поддержка карт памяти microSD. В основную камеру входят датчики на 50 Мп и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, 3,5-мм аудиоразъем и ИК-пульт. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 168,6 х 76,28 х 8,17 мм, вес – 199 гр. Устройство работает под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP53.

Цены: 4/128 Gb — $138, 6/128 Gb — $152, 8/128 Gb — $207, 8/256 Gb — $248. На выбор будет предложены три расцветки корпуса: градиентная, голубая и черная. Продажи Redmi Note 12R в Китае начнутся завтра, 30 июня. О доступности устройства в других регионах информации пока нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az