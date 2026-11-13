Масштабный сбой затронул Outlook, Teams, Copilot и прочие сервисы Microsoft

Десятки тысяч пользователей в мире ощущают на себе глобальный сбой сервисов компании Microsoft, в том числе почтового клиента Outlook, сервиса видеоконференций Teams и ИИ-чатбота Copilot.

Все эти сервисы, по словам корпорации, страдают от «проблем с подключением». По текущей оценке Microsoft, маловероятно, что эти проблемы обусловлены кибератакой.

По данным мониторингового сервиса Downdetector, проблемы с программами Microsoft в течение одного часа были зафиксированы в 74 странах. Они продолжаются до сих пор, уже более восьми часов спустя.

По данным на сайте Microsoft, его пакетом Microsoft 365 в мире пользуется 430 млн человек.

В Microsoft сообщили, что выпустили апдейт, но его развертывание занимает больше времени, чем ожидалось. Компания также отметила, что ее серверы в нескольких регионах сразу испытывают «повышенную нагрузку». Это означает, что количество запросов выше, чем серверы способны обработать.

Сервисы типа Outlook могут вести себя заметно медленнее: письма, приложенные файлы и календарные записи могут долго не открываться или не показываться во входящих. Промпты в Copilot могут обрабатываться медленно или вообще не обрабатываться в установленное время.

Сбой также затронул некоторые сторонние сервисы, не принадлежащие Microsoft. Компании OpenAI и Anthropic сообщили о сбоях в их продуктах (больших языковых моделях) в той части, где они сопрягаются с продуктами Microsoft.