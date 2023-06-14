В США создали детализированную 3D-карту Марса, доступную на смартфонах

Научный центр астрогеологии Геологической службы США (USGS) при участии других ведомств создал детализированную 3D-карту Марса в высоком разрешении. Карта была скомпилирована с помощью суперкомпьютеров и облачных технологий. Она была создана на основе огромного количества снимков, сделанных орбитальным модулем NASA — Mars Reconnaissance Orbiter.

3D-карта состоит из более чем 4800 цифровых моделей ландшафта и более 155 тыс. фотоснимков марсианской поверхности. Фотокамера Context Camera орбитального модуля Mars Reconnaissance Orbiter способна делать снимки с разрешением до 6 м на пиксель, захватывая территорию шириной 30 км и длиной 160 км. Карта создавалась наложением пар фото одной и той же местности и их обработки с помощью суперкомпьютера, что позволило исследователям разработать цифровые объемные модели (DTM) с последующим формированием детального 3D-ландшафта в высоком разрешении.

Заявляется, что воспользоваться этими данными может любой владелец смартфона, компьютера и других пользовательских устройств. Как отмечают ученые, это позволит любому желающему принять участие в исследованиях Красной планеты.

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