Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard

Экшен-RPG Diablo IV установила рекорд среди всех игр Blizzard Entertainment по стартовым продажам. Об этом компания сообщила в день релиза игры. Diablo IV опередила другие игры Blizzard и по количеству предварительных заказов как на ПК, так и на консолях.

Компания не стала раскрывать конкретных показателей, но уточнила, что за первые четыре дня после открытия раннего доступа геймеры провели в тайтле 93 млн. часов. Напомним, премьера Diablo IV состоялась вчера, 6 июня, ранний доступ в игру стартовал 2 июня. К сожалению, запуск игры не обошелся без технических проблем на всех платформах.

Кроме того, 6 июня компания опубликовала саундтрек Diablo IV на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и Deezer. В альбом входит 47 композиций общей продолжительностью 2 часа 47 минут.

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