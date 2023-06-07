spot_img
8 июня, 2023
ДомойSoftwareИгрыDiablo IV стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard

Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard

Diablo IV

Экшен-RPG Diablo IV установила рекорд среди всех игр Blizzard Entertainment по стартовым продажам. Об этом компания сообщила в день релиза игры. Diablo IV опередила другие игры Blizzard и по количеству предварительных заказов как на ПК, так и на консолях.

Компания не стала раскрывать конкретных показателей, но уточнила, что за первые четыре дня после открытия раннего доступа геймеры провели в тайтле 93 млн. часов. Напомним, премьера Diablo IV состоялась вчера, 6 июня, ранний доступ в игру стартовал 2 июня. К сожалению, запуск игры не обошелся без технических проблем на всех платформах.

Кроме того, 6 июня компания опубликовала саундтрек Diablo IV на стриминговых сервисах Spotify, Apple Music и Deezer. В альбом входит 47 композиций общей продолжительностью 2 часа 47 минут.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Илон Маск покинул пост главы Twitter
Следующая статья
Apple представила инструмент для портирования игр с Windows на macOS
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,125ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,094ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»