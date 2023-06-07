Apple представила инструмент для портирования игр с Windows на macOS

Компания Apple намерена сделать macOS более удобной для разработчиков игр. На WWDC 2023 Apple представила новую версию macOS под названием Sonoma, в которой есть специальный игровой режим. Система будет отдавать приоритетный доступ к вычислительным ресурсам игры, ограничивая другие приложения. Поддержка режима будет зависеть от разработчика и от конкретной игры.

Кроме этого, Apple представила набор инструментов с эмулятором Game Porting Toolkit для разработчиков игр, который обещает упростить процесс переноса игр для Windows на macOS.

«Это позволит сразу же проанализировать потенциальную производительность вашей игры, что избавит от месяцев предварительной работы», — отметил руководитель игрового направления Apple Брэндон Кори (Brandon Corey).

В основе решения лежит утилита от CodeWeavers, компании, стоящей за Wine и CrossOver, двумя проектами, позволяющими запускать приложения Windows на macOS. Game Porting Tool позволяет переводить API DirectX 12 в нативный для macOS Metal 3, а также реализует системные функции вроде поддержки игровых контроллеров, HDR-видео и пространственного аудио. В Apple заявляют, что зачастую портирование вообще не потребует изменений в коде.

Загрузить Game Porting Toolkit можно с сайта Apple Developer и на странице GitHub.

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