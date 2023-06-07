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8 июня, 2023
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Илон Маск покинул пост главы Twitter

Elon Musk Twitter

Илон Маск (Elon Musk) в середине мае объявил, что нашел нового генерального директора Twitter. В понедельник, 5 июня, должность главы компании заняла бывший руководитель отдела рекламы в NBCUniversal Линда Яккарино (Linda Yaccarino). Изначально планировалось, что Яккарино приступит к работе 22 июня. Маск еще 11 мая сообщал, что она приступит к работе через шесть недель. Однако это случилось раньше намеченного срока.

Журналисты издания Business Insider предполагают, что выход Яккарино на работу раньше срока связан с ее большим опытом в рекламном бизнесе и с тем, что доходы Twitter от рекламы в США упали на 59% по сравнению с прошлым годом. Еженедельный доход компании не дотягивает до прогнозируемого около 30%.

Сам Маск сохранил за собой посты исполнительного председателя и технического директора. В его задачи входит курировать программное обеспечение и другие продукты.

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