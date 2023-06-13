Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря

На презентации Forward издательство Ubisoft и разработчики из студии Massive Entertainment (серия The Division, Star Wars Outlaws) назвали точную дату выхода приключенческого экшена от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora. Игра поступит в продажу 7 декабря 2023 года для PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X/S. Цена стандартного издания составляет $70. Предзаказы уже открыты на всех платформах.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora расскажет о девушке-на’ви, похищенной в детстве людьми, которая спустя 15 лет воссоединяется с сородичами и вступает в сражение со своими обидчиками. Обещают онлайновый кооператив на двоих, редактор персонажа (телосложение, голос, краска для тела), самостоятельную историю, опасный открытый мир, потрясающую графику и настройки доступности.

Также были представлены два трейлера, в которых есть как геймплейные кадры, так и отрывки из катсцен.

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