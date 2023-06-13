Проактивная кибербезопасность: Опереди хакеров, пользуясь услугами VAPT

Услуги VAPT от Technofusion — это комплексное решение для усиления вашей безопасности.

Инструменты, тактика и процедуры, используемые киберпреступниками для взлома сетей, постоянно развиваются и становятся все более изощренными. Это, в свою очередь, повышает важность того, чтобы организации регулярно проверяли свою кибербезопасность. Тестирование на проникновение и оценка уязвимости (VAPT), включающие в себя широкий спектр услуг по контролю за безопасностью, помогают защитить вашу организацию, выявляя пробелы в безопасности и предоставляя рекомендации по их устранению. Таким образом выбор профессиональной компании по кибербезопасности с командой опытных специалистов, предоставляющих качественные услуги VAPT, очень важен. Это даст вам множество преимуществ, в том числе улучшенную среду безопасности, лучшую оценку соответствия, усиленную информационную безопасность, более эффективные результаты и снижение затрат.

Защитите свой бизнес от киберрисков, инвестируя в услуги VAPT!

Услуги VAPT, предлагаемые Technofusion, компанией с профессиональной командой, включая услугу тестирования на проникновение в сеть, основаны на проверенной методологии, помогающей выявлять и устранять уязвимости.

Эксперты Technofusion по тестированию сетей и инфраструктуры работают с вами, чтобы определить любые сети и активы в радиусе действия и разработать соответствующую стратегию оценки. Специалисты по тестированию на проникновение в сеть используют новейшие методы разведки и сбора данных для определения уровня безопасности и технической информации, которая может быть использована для проникновения в вашу сеть. Эксперты выявляют уязвимости в системе безопасности и разрабатывают стратегии их использования. Опытные специалисты компании Technofusion по тестированию на проникновение в сеть используют все обнаруженные уязвимости для получения первоначального доступа к вашей сети, а после завершения оценки сети документируют результаты и предоставляют рекомендации по устранению рисков.

Тестирование на проникновение веб-приложений Technofusion используется для оценки специальных веб-приложений, созданных как внутри компании, так и сторонними поставщиками. Группа безопасности веб-приложений поможет вам определить уязвимости (включая неправильные настройки безопасности, уязвимости верификации, ошибки взаимодействия с базой данных, пробелы в управлении доступом и т. д.).

Тестирование беспроводных сетей на проникновение оценивает использование беспроводных технологий, получая доступ к беспроводным сетям (WLAN) и Bluetooth, ZigBee и Z-Wave и т. д. для выявления и устранения уязвимостей, которые могут привести к несанкционированному доступу в сеть и утечке данных.

Кроме того, команда Technofusion имеет опыт оценки ряда мобильных приложений для Android, iOS, Windows и других мобильных операционных систем. Тестирование мобильных приложений выявляет уязвимости мобильных приложений и анализирует политику управления вашей организации в этой области.

Команда Technofusion также имеет большой опыт предоставления услуг по установке и проверке конфигурации для выявления и устранения уязвимостей. Тестирование установки или проверки конфигурации помогает снизить этот риск, выявляя уязвимости неправильной конфигурации на различных устройствах. Тестирование на проникновение, которое проверяет установку и конфигурацию, систематически оценивает устройства, операционные системы и базы данных в ваших сетях. После завершения оценки предоставляется официальный отчет с перечислением рекомендуемых действий, которые помогут устранить выявленные риски.

Услуги тестирования социальной инженерии Technofusion позволяют точно оценить способность ваших систем и персонала обнаруживать фишинговые атаки по электронной почте и реагировать на них. «Компрометация деловой электронной почты» услуги социальной инженерии Technofusion может использоваться для имитации атаки и проверки осведомленности о различных мошеннических действиях. Услуга целевого фишинга Technofusion проверяет уязвимость согласованной цели для раскрытия конфиденциальной информации.

Операции Red Team

Операция Red Team — это самая надежная оценка безопасности. Операция Red Team моделирует методы реальных угроз, чтобы проверить способность организации обнаруживать потенциальные угрозы и реагировать на них, используя самые современные средства анализа угроз.

Основные различия между Red Team и тестированием на проникновение заключаются в основательности и масштабе. Тестирование на проникновение предназначено для выявления и использования как можно большего количества уязвимостей за короткий период времени, в то время как Red Team — это более основательная оценка, которая проводится в течение нескольких недель и предназначена для проверки возможностей организации по обнаружению, реагированию и достижению поставленных целей.

Специалисты Red Team Operations компании Technofusion применяют систематический подход к всестороннему тестированию возможностей вашей организации по обнаружению угроз и реагированию на них.

Разведка. Для сбора информации, которая может быть использована для компрометации цели, используются различные инструменты, методы и ресурсы разведки с открытым исходным кодом (OSINT). Постановка. Постановка включает в себя создание и сокрытие инфраструктуры и ресурсов, необходимых для запуска атак. Выполнение атаки. Фаза атаки операции Red Team включает в себя захват и компрометацию цели. Внутренняя компрометация (internal compromise). Действия на этом этапе могут включать горизонтальное перемещение по сети, повышение привилегий и извлечение данных. Отчетность и анализ. После завершения оценки Red Team составляется всеобъемлющий итоговый отчет, который помогает техническому и нетехническому персоналу понять успех учений, включая обзор обнаруженных уязвимостей, использованных векторов атак и рекомендации по устранению и уменьшению рисков.

Оценка уязвимости

В дополнение ко всему этому, услуга оценки уязвимостей от Technofusion помогает вам, предоставляя постоянную поддержку и рекомендации по выявлению, классификации, устранению и максимальному снижению рисков безопасности.

Основные преимущества оценки уязвимостей:

Выявляет активы, находящиеся в зоне риска

Проверяет соответствие средств контроля за безопасностью

Предоставляет информацию об инвестициях в безопасность

Дает стратегические советы

При оценке уязвимостей используются различные методы, такие как статический анализ, ручное тестирование, автоматическое тестирование и фаззинг.

Статический анализ. В этом методе анализируется структура кода и содержимое системы. Поскольку система не используется, этот тест не оказывает отрицательного влияния на систему. Недостатком этого метода является то, что он довольно медленный.

Ручное тестирование. Здесь тестировщик использует свои знания и опыт для поиска уязвимостей в системе. То есть не требуется никаких инструментов или программного обеспечения для обнаружения уязвимостей. Поскольку для этого метода нет необходимости приобретать инструмент оценки уязвимости, этот метод намного дешевле, чем другие.

Автоматизированное тестирование. В этом методе тестирования инструменты автоматического тестирования используются для выявления уязвимостей в системе. Это сокращает время, необходимое для выполнения теста, обеспечивая при этом большую точность, чем другие методы. Один инструмент не может обнаружить все типы уязвимостей, что увеличивает общую стоимость проведения оценки.

Фаззинг — здесь ищутся ненадежные входы в систему, сбои и ошибки. Это как тест на прочность. Этот метод используется для выявления уязвимостей нулевого дня.

Если вы хотите воспользоваться услугами VAPT и максимально повысить свою кибербезопасность, для получения дополнительной информации об этих и других услугах, предоставляемых Technofusion, посетите LinkedIn, Facebook или Instagram страницы компании.

Напомним, что компания Technofusion была основана в 2016 году и с тех пор предоставляет услуги интеграции и консалтинга высокого уровня клиентам в Азербайджане, Грузии и странах Центральной Азии. В состав партнеров компании входят ведущие мировые поставщики информационно-коммуникационных технологий Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, Huawei и др.