ASUS TUF Gaming VG249Q3A: игровой монитор с 23,8-дюймовой IPS-панелью 180 Hz

Компания ASUS представила новый игровой монитор серии TUF под названием Gaming VG249Q3A. Устройство оснащено 23,8-дюймовой IPS-панелью разрешением Full HD и частотой обновления 180 Hz. Временя отклика — 1 мс (GTG). Яркость составляет 250 нит, контрастность — 1000:1. Заявлены охват 99% цветового пространства sRGB и сертификация VESA DisplayHDR 400.

Монитор поддерживает технологию ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), которая сводит к минимуму ореолы и размытие изображения. Кроме того, есть поддержка AMD FreeSync Premium, устраняющая разрывы изображения.

В ASUS TUF Gaming VG249Q3A используется функция Shadow Boost, которая улучшает детализацию темных сцен без ущерба для остальной картинки. Также поддерживается технология уменьшения мерцания и снижения синего излучения. Для подключения есть HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и разъем 3,5 мм. Предусмотрена подставка, которую можно регулировать по высоте, повороту и наклону.

Монитор поступит в продажу в Германии в третьем квартале этого года. Цена пока не объявлена.

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