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14 июня, 2023
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Сервис Google Photos получил расширенные инструменты редактирования фотографий прямо в браузере

Google Photos

Компания Google добавила в веб-версию приложения Google Photos расширенные инструменты редактирования. Было представлено 5 новых инструментов.

  • Portrait Light — настройка освещения портретных снимков;
  • Portrait Blur – размытие фона на любых фото;
  • Dynamic — автоматическая настройка яркости и контрастности фото с несколькими объектами и сложным освещением;
  • Color Pop – обесцвеченный фон при сохранении цветов для людей или объектов;
  • HDR Sky — коррекция цвета неба на изображении.

Инструменты редактирования могут полноценно опробовать только подписчики Google One – три из пяти функций доступны только по подписке. Для работы новых инструментов на устройстве требуется минимум 4 Gb ОЗУ и свежая версия браузера.

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