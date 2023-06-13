Сервис Google Photos получил расширенные инструменты редактирования фотографий прямо в браузере

Компания Google добавила в веб-версию приложения Google Photos расширенные инструменты редактирования. Было представлено 5 новых инструментов.

Portrait Light — настройка освещения портретных снимков;

Portrait Blur – размытие фона на любых фото;

Dynamic — автоматическая настройка яркости и контрастности фото с несколькими объектами и сложным освещением;

Color Pop – обесцвеченный фон при сохранении цветов для людей или объектов;

HDR Sky — коррекция цвета неба на изображении.

Инструменты редактирования могут полноценно опробовать только подписчики Google One – три из пяти функций доступны только по подписке. Для работы новых инструментов на устройстве требуется минимум 4 Gb ОЗУ и свежая версия браузера.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az