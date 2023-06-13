Представлены процессоры AMD Ryzen Pro 7000 для настольных и мобильных ПК

Компания AMD сегодня представила настольные процессоры Ryzen Pro 7000. Новые модели будут использовать платформу Socket AM5, которая поддерживает стандарт оперативной памяти DDR5. Кроме того, серия процессоров Ryzen PRO поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и высокие тактовые частоты.

Было представлено три модели: 12-ядерный Ryzen 9 Pro 7945, 8-ядерный Ryzen 7 Pro 7745 и 6-ядерный Ryzen 5 Pro 7645.

Ryzen Pro 7000 работают на частоте до 5,4 GHz, что на 700 MHz выше, чем у процессоров Ryzen Pro 5000 на базе Zen 3. В среднем максимальная частота увеличилась на 400-700 MHz, базовая частота повысилась на 100-700 MHz. Все новые процессоры имеют одинаковый показатель тепловыделения TDP 65 Вт.

Кроме того, AMD представила мобильную линейку Ryzen Pro 7000, включающую шесть моделей: три линейки HS с TDP 35-54 Вт и три линейки U с TDP 15-28 Вт. Чипы предложат шесть или восемь ядер, а максимальная частота составит до 5,2 GHz для HS-серии и 5,1 GHz для U-серии.

Отмечается, что процессоры AMD Ryzen Pro ориентированы для коммерческого и бизнес секторов, у них расширенные функции безопасности и поддержка различных решений по удаленному управлению и диагностике. В ближайшее время ожидается выход ноутбуков HP и Lenovo с Ryzen PRO 7040 и 7030.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az