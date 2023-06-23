Apple выпустила набор инструментов visionOS SDK для создания приложений под гарнитуру Vision Pro

Когда Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro на WWDC 2023, она пообещала предоставить разработчикам надежный набор программных инструментов для создания соответствующего софта. Теперь Apple объявила, что стал доступен набор инструментов visionOS SDK для создания приложений под Vision Pro.

Пакет visionOS SDK позволяет разработчикам использовать уникальные возможности гарнитуры Vision Pro и операционной системы visionOS для формирования у пользователей нового опыта в самых различных сферах, от дизайна до развлечений.

«Разработчики могут создавать новые возможности, используя те же структурные основы, которые они уже знают по другим платформам Apple, включая мощные технологии, такие как Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit и TestFlight», — поясняет компания.

Кроме того, в следующем месяце техногигант откроет лаборатории для разработчиков в Купертино, Лондоне, Мюнхене, Шанхае, Сингапуре и Токио, чтобы специалисты смогли протестировать свои разработки на Vision Pro и получить поддержку от инженеров Apple. Также в следующем месяце компания начнет принимать заявки для получения необходимого аппаратного комплекта под Vision Pro для создания и тестирования контента для шлема.

visionOS SDK, обновленные Xcode, Simulator и Reality Composer Pro уже доступны для участников программы Apple Developer Program через веб-сайт Apple.

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