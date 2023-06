Epic Games Store бесплатно отдает симулятора охоты theHunter: Call of the Wild

В Epic Games Store можно забрать бесплатно игру theHunter: Call of the Wild, а также набор для стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция продлится до 29 июня в 19:00 по бакинскому времени.

theHunter: Call of the Wild – это симулятор, в котором игрокам предстоит охотиться на разнообразных животных, путешествуя по реалистичным локациям дикой природы.



Набор Wulfgar’s Legends of Renown Pack содержит контента на более чем $100. Сама Idle Champions of the Forgotten Realms распространяется бесплатно.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать пошаговую адвенчуру The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

