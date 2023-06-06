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7 июня, 2023
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Apple анонсировала новые функции для AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2

Компания Apple на конференции WWDC 2023 анонсировала три новые функции для наушников AirPods Pro 2. Отмечается, что с ними звук будет ощущаться на совершенно другом уровне.

  • Adaptive Audio. Динамическое сочетание активного шумоподавления и режима прозрачности, которое автоматически меняется в течение дня в зависимости от окружающей обстановки. Система сама выбирает, какой режим подойдет пользователю в конкретный момент времени;
  • Personalized Volume. Персонализированная громкость использует машинное обучение для понимания условий окружающей среды и предпочтений пользователя с течением времени, чтобы автоматически настраивать воспроизведение мультимедиа;
  • Conversation Awareness. Режим распознавания речи усиливает голоса и приглушает фоновый шум, когда начинает слышать голос пользователя.

Кроме того, в AirPods Pro (1-го и 2-го поколения), AirPods (3-го поколения) и AirPods Max осенью появится новая функция быстрого отключения и включения звука при зажатии ножки наушника во время разговора по телефону.

Все нововведения уже доступны для разработчиков в тестовом режиме.

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