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7 июня, 2023
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Amazfit Pop 3S: smart-часы с большим AMOLED-экраном, датчиком SpO2 и автономностью до 12 дней

Amazfit Pop 3S

Компания Huami представила новую модель smart-часов под названием Amazfit Pop 3S. Устройство получило самый большой экран в линейке Amazfit. Браслет, рамка и кнопки часов выполнены из нержавеющей стали.

Amazfit Pop 3S

Amazfit Pop 3S оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,96 дюйма, разрешением 410 x 502 пикселя (330 ppi). Для сравнения: у Amazfit GTS 4 1,75-дюймовый дисплей (341 ppi), а у Amazfit Bip 3/3 Pro — 1,69-дюймовый дисплей (218 ppi).

Часы оборудованы встроенным микрофоном и динамиком, поэтому их можно использовать для совершения звонков по Bluetooth или для общения с цифровым помощником.

Гаджет может измерять пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), отслеживать уровень стресса, периоды сна, также есть поддержка более 100 спортивных режимов и защита от воды (IP68). На одном заряде устройство проработает до 12 дней.

Цена smart-часов Amazfit Pop 3S составит $73, дата появления в продаже пока не названа.

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