Apple представила tvOS 17 с поддержкой FaceTime и обновленным дизайном интерфейса

На WWDC 2023 компания Apple представила операционную систему tvOS 17. В новой версии компания переработала дизайн интерфейса, он стал лаконичнее и более понятнее. Стало проще следить за состоянием уровня заряда АКБ подключенных наушников и приложением Home.

Главным нововведением tvOS 17 стала поддержка сервиса FaceTime. Теперь пользователи могут начать видеоразговор на iPhone (его камера используется в любом из вариантов), а продолжить его на телевизоре. Поддерживаются отслеживание человека в кадре, визуальные реакции по распознаванию жестов ладоней и совместный просмотр фильмов. Кроме того, на Apple TV появятся приложения WebEx by Cisco и Zoom.

Другие нововведения:

Быстрый поиск пульта Siri Remote с помощью iPhone;

«Воспоминания» из Медиатеки в качестве заставки;

Поддержка Dolby Vision 8.1;

Возможность устанавливать сторонние VPN-сервисы.

Релиз tvOS 17 состоится этой осенью.

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