45 минут геймплея Starfield и системные требования игры

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios провели презентацию Starfield Direct. На мероприятии был продемонстрирован геймплей грядущей космической ролевой игры. В ролике были показаны редактор персонажа (гибкие настройки, выбор биографии и черт характера), прокачка способностей, модернизация корабля, компаньонов, исследование планет, перестрелки и космические бои.

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По словам директора и исполнительного продюсера Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), в компании давно хотели сделать космическую RPG, но раньше реализации этой задумки мешали технологические ограничения. Starfield – это та самая игра мечты.

Обещают более тысячи планет для исследования и обустройства аванпостов, множество событий, вид от первого и третьего лица, переработанную анимацию и боевую систему. На Starfield Direct разработчики подтвердили, что после релиза игра получит сюжетный аддон Shattered Space, и он будет лишь первым. Планируется поддерживать игру и другими обновлениями. Starfield обещает быть крайне масштабной игрой.

«Несмотря на масштабы игры, у нас все равно есть планы на дополнительные особенности или истории. Надеюсь, мы будем работать над контентом для игры еще долгое время», — заявил Тодд Говард.

После презентации Starfield Direct студия Bethesda открыла возможность предзаказа игры, а в Steam появились ее системные требования.

Минимальные

ОС: Windows 10 (версия 2004, 10.0.19041.0);

Процессор: AMD Ryzen 5 2600x или Intel Core i7-6800K;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti;

Оперативная память: 16 Gb;

DirectX: 12;

Место на диске: 125 Gb SSD.

Рекомендованные

ОС: Windows 10/11;

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel i5-10600K;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce RTX 2080;

Оперативная память: 16 Gb;

DirectX: 12;

Место на диске: 125 Gb SSD.

Также был показан новый геймплейный трейлер игры. Starfield выйдет 6 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox).

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