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13 июня, 2023
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Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell

Bakcell

При поддержке Bakcell, состоялась международная велогонка «Дорогая Шуша». В турнире, посвященному 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 100 спортсменов из 14 стран мира.

Велогонка, ставшая настоящим праздником скорости, была организована совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией велоспорта Азербайджана.

Отметим, что международная велогонка «Дорогая Шуша» стартовала 7 июня в Баку и завершилась 11 июня в Шуше.

Bakcell проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell». Напомним, что компания является частью NEQSOL Holding.

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