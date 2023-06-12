Представлена новая версия «Тамагочи»: цветной экран, Wi-Fi и своя метавселенная

Японская компания Bandai в 1996 году впервые выпустила Tamagotchi (Тамагочи) – виртуального домашнего питомца. Смысл игрушки заключался в интерактивном наблюдении за жизнью питомца, от вылупления из яйца и до смерти. Питомца можно было кормить, играть с ним, следить за его здоровьем, убирать за ним, то есть электронная игрушка напоминала взаимодействие с настоящим существом.

Bandai представила новую версию культовой игрушки — Tamagotchi Uni. Дизайн новинки прежний: яйцевидный корпус с квадратным экраном и тремя маленькими кнопками.В новом варианте у «Тамагочи» есть цветной LCD-дисплей диагональю 2,25 дюйма. У первого поколения игрушки экран был черно-белым. Есть поддержка Wi-Fi, заряжать игрушку можно с помощью кабеля USB-C.

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Основной сценарий игры остался тот же, но добавились новые возможности для питомцев: можно участвовать в онлайн-играх, ходить в гости к «соседям» и друзьям, совместно ухаживать за любимцами, жениться, строить семью и размножаться (до 16 поколений). Кроме того, в «Тамагочи» появилась Tamaverse – «метавселенная мира Тамагочи», где геймеры могут собираться и играть в мини-аркады. Встроенного мессенджера для общения нет, но есть система родительского контроля.

Tamagotchi Uni, доступные в розовом и сиреневом цветах корпуса, комплектуются браслетами, поэтому их можно носить на руке как часы. Игрушку официально выпустят 15 июля, но на Amazon уже можно сделать предзаказ. В комплект также входят аккумулятор и кабель USB-C. Продажи стартуют в конце 2023 года в Японии, Китае и США по цене $60.

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