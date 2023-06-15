15” MacBook Air на базе процессора M2 — самый тонкий в своем классе

В рамках мероприятия WWDC 2023 компания Apple представила новый MacBook Air с экраном Liquid Retina диагональю 15,3”. Компания назвала новинку «лучшим 15” ноутбуком». Толщина новинки составляет всего 11,5 мм. При этом вес MacBook Air составляет 1,485 кг. Новый большой MacBook Air построен на мощной и энергоэффективной однокристальной системе M2 с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU. За счет этого производитель обещает до 18 часов автономной работы и гораздо более высокую производительность в сравнении с ноутбуками Air на процессорах Intel.

Новинка оснащена двумя разъемами Thunderbolt 4 (USB Type-C), защитным зарядным портом MagSage и 3,5 мм аудиоразъемом, а также получила 6 динамиков, web-камеру с поддержкой записи видео с разрешением Full HD, до 24 Gb унифицированной памяти и SSD-накопитель емкостью до 2 Тb.

Цена нового MacBook Air стартует от 1299 долларов. Модель на базе процессора M1 в свою очередь предлагается по цене от 999 долларов.