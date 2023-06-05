Apple представила 24-ядерный процессор M2 Ultra, а также компьютеры Mac Pro и Mac Studio на его базе

На WWDC 2023 компания Apple представила самый мощный процессор собственной разработки M2 Ultra. Новый чип будет использоваться в составе обновленного мини-компьютера Mac Studio, а также в составе обновленного настольного компьютера Mac Pro.

M2 Ultra представляет собой два объединенных между собой с помощью архитектуры UltraFusion кристалла M2 Max. В чипе предусмотрена межпроцессорная шина с пропускной способностью 2,5 Тбайт/с. Apple утверждает, что это самый мощный процессор, который используется в персональном компьютере. Новинка производится с использованием 5-нм техпроцесса. В процессоре имеются 134 млрд. транзисторов, что на 20 млрд. больше, чем у M1 Ultra.

В состав M2 Ultra входят 24 вычислительных ядра (16 производительных и 8 энергоэффективных). Новый процессор обеспечивает на 20 % более высокую производительность по сравнению с моделью M1 Ultra, в составе которого присутствуют 16 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Новый чип также предлагает до 76 графических ядер. Максимальный объем поддерживаемой M2 Ultra унифицированной памяти достигает 192 Gb, и встроенное в процессор графическое ядро может пользоваться всем этим объемом. Пропускная способность памяти выросла на 50% по сравнению с M1 Ultra и составляет 800 Гбайт/с. Как отмечаю в Apple, производительность графики выросла на 30% по сравнению с чипом M1 Ultra. 24-ядерный M2 Ultra до 50% быстрее справляется с задачами обработки видео в DaVinci Resolve по сравнению с M1 Ultra. В свою очередь рендеринг 3D-эффектов с помощью Octane на Mac Studio с M2 Ultra происходит до трех раз быстрее, чем в Mac Studio с M1 Ultra.

На фоне этого анонса также были представлены обновленные Mac Pro и Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra.