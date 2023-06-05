Компания MONT Azerbaijan провела ежегодное мероприятие для партнеров в отеле Basqal Resort & SPA

2 и 3 июня компания MONT Azerbaijan совместно с Quest, «Лабораторией Касперского» и Broadcom провела ежегодную конференцию в одном из живописнейших регионов Азербайджана. Мероприятие с участием партнеров дистрибьютора и представителей вендоров прошло в торжественной обстановке в отеле Basqal Resort & SPA.

«Мы рады приветствовать друзей на ежегодном мероприятии, на котором MONT Azerbaijan старается представлять самые актуальные тренды рынка информационных технологий и знакомить вас с представителями компаний-разработчиков продуктов, представленных в нашем портфолио. Очень надеюсь, что за эти два дня вы сможете не только почерпнуть много нового в выступлениях докладчиков, но и насладиться великолепными видами», — отметила в приветственной речи директор компании MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева.

Далее слово перешло к территориальному менеджеру компании Quest Якову Скаткову, который познакомил гостей конференции с продуктовым портфелем этого вендора. «С 1987 года Quest поставляет программное обеспечение для быстро меняющегося IТ-бизнеса. Наши клиенты — это 130000 организаций из 100 стран по всему миру, включая 95% компаний, входящих в список Fortune 500, и 90% из списка Fortune Global 1000. Благодаря нашему опыту вы сможете управлять данными и обеспечивать их безопасность, создавать гибридные среды, отслеживать сетевые подключения, соблюдать нормативное соответствие, а также контролировать учетные данные. Мы предлагаем решения для управления базами данных, защиты данных, управления учетными данными и доступом, управления платформами Microsoft и унифицированного управления оконечными вычислительными устройствами. Наши решения позволяют тратить меньше времени на администрирование и уделять больше внимания инновациям, а девиз компании звучит как «Простые решения для сложных проблем», — рассказал в начале своего выступления Яков Скатков.

Далее докладчик познакомил участников конференции с самыми востребованными продуктами Quest, в число которых входят решения для разработки и администрирования баз данных, мониторинга производительности баз данных, управления данными, Data Governance и Data Protection, а также решения по управлению IT-активами, мониторингу лицензионного соответствия и т.д.

Менеджер по работе с партнерами в Баларуси и на Кавказе «Лаборатории Касперского» Александр Ефименко затронул тему комплексной защиты в современных реалиях. «В современном мире нам важно действовать на опережение, внедряя решения, которые позволят построить систему кибербезопасности с учетом текущего ландшафта угроз. Особенно это касается критически важных отраслей, — подчеркнул Александр Ефименко. — Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных комплексных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Сегодня технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн. пользователей и 240000 корпоративных клиентов во всем мире».

Компанией Broadcom — это всемирно известный производитель полупроводников, совершивший за последние годы немало довольно крупных приобретений, включающих компанию CA Technologies, которая специализируется на разработке программного обеспечения для управления IT-инфраструктурой предприятий, и подразделение Symantec Enterprise Security, разрабатывающее ПО для обеспечения информационной безопасности корпоративного уровня. И сегодня созданное подразделение Broadcom Software уверенно показывает рост прибыли и доли в общем бизнесе копании. Например, за 2022 финансовый год, который завершился в октябре прошлого года, доходы компании от продаж инфраструктурного ПО, включая решения в сфере кибербезопасности Symantec, достигли 1,84 млрд. долларов, увеличившись за год на 4%. В число клиентов подразделения Broadcom Software сегодня входит около 80% крупнейших компаний из списка Fortune 500, которые приносят производителю более 70% ежегодной выручки от реализации программного обеспечения. С такой статистикой познакомил гостей конференции директор по продажам Symantec и CA Technologies в Восточной Европе Олег Гончаренко. «За эти годы Broadcom серьезно диверсифицировал свой полупроводниковый бизнес. Сегодня подразделение Broadcom Software, куда входят направления CA Technologies, Symantec и ряд других, после завершения сделки по приобретению VMware, будет занимать 49% от основного бизнеса», — подчеркнул Олег Гончаренко, перейдя к знакомству с продуктовой линейкой Broadcom Software, в частности, с возможностями зонтичного мониторинга инфраструктуры и приложений с помощью решений CA Technologies.

Следует отметить, что после официальной части мероприятия, которая сопровождалась дискуссиями и конкурсами, в рамках которых участники могли выиграть ценные призы от вендоров, вечер продолжился в ресторане отеля. Шоу-программа, ужин и дискотека позволили гостям мероприятия наладить более тесные контакты и обменяться мнениями о представленных продуктах и решениях. А завершилось мероприятия на следующий день экскурсией в поселок Баскал, где гости конференции смогли познакомиться с традициями этого историко-культурного заповедника и его ремесленным центром.