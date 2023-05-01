Visa проводит набор программистов для криптовалютного подразделения

Компания Visa проводит набор разработчиков для своего криптовалютного подразделения. Об этом сообщил глава отдела Кью Шеффилд.

«У нас есть амбициозная дорожная карта криптопродукта Visa, и мы открыли набор для старших инженеров-программистов, чтобы помочь нам добиться повсеместного внедрения блокчейна и платежей в стейблкоинах», — отметил Шеффилд.

Помимо разработчиков, компания ищет людей с опытом в «создании высокодоступных и масштабируемых серверных систем», увлеченных Web3-технологиями. Кандидаты должны понимать особенности сетей первого и второго уровней, а также уметь создавать смарт-контракты на языке Solidity.

«Особенно нас интересует опыт использования Github Copilot и других инженерных инструментов с использованием ИИ для написания и отладки смарт-контрактов», — пояснил Шеффилд.

Отметим, что в начале этого года CEO Visa Альфред Келли заявил, что решения на основе блокчейна будут интегрированы в сервисы компании для поддержки платежей следующего поколения.

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