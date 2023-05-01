Джек Ма, сооснователь Alibaba Group, ушел из бизнеса

Один из самых известных бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba Group и гиганта финансовых технологий Ant Group, Джек Ма (Jack Ma) теперь будет читать лекции и работать в Токийском университете в качестве приглашенного профессора, пишет Bloomberg.

58-летний Джек Ма приступит к работе в новой должности уже сегодня, 1 мая, и как ожидается, внесет свой вклад в несколько областей. Он будет консультировать и проводить исследования, в частности в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания. Кроме того, он проведет семинары о предпринимательстве и инновациях.

Бизнесмен практически пропал с поля зрения общественности после того, как в 2020 году раскритиковал китайские регулирующие органы, а Ant Group Co., дочерняя компания Alibaba, соучредителем которой является Джек Ма, была вынуждена отменить запланированное первичное публичное размещение акций.

За последние пару лет его видели в Нидерландах, Испании, Австралии, Таиланде и Японии. В марте миллиардер вновь появился в Ханчжоу, Китай. Ма оставался за границей, заявив, что он ушел из своих компаний, чтобы сосредоточиться на исследованиях сельскохозяйственных технологий.

«Похоже, что его карьера бизнесмена подошла к концу. Хотя он добился огромного успеха в этой области, ранее он работал учителем английского языка и выразил желание вернуться к преподаванию после ухода из бизнеса», — сказал Ошадхи Кумарасири, аналитик LightStream Research.

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