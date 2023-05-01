Epic Games превратила чешскую супермодель Еву Герцигову в «метачеловека»

Ева Герцигова стала первой супермоделью, у которой появился виртуальный аватар, созданный при помощи технологии MetaHuman компании Epic Games. Герцигова была отсканирована на специальной платформе при помощи 70 камер. Цифровой аватар модели не только похож на нее внешне, но и копирует манеру походки и другие движения.

Виртуальный образ Герциговой можно гибко кастомизировать, в том числе изменять одежду, макияж и прическу. Модель теперь может использоваться для виртуальных показов мод и моделирования цифровой одежды, рекламы и других проектов на базе движка Unreal Engine, включая видеоигры.

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Epic Games представила технологию MetaHuman для создания реалистичных цифровых людей в 2021 году. В сентябре 2022 года компания создала виртуальный обзора баскетболиста «Далласа» Луки Дончича.

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