В Epic Games Store можно бесплатно получить Against All Odds, Horizon Chase Turbo и Kao the Kangaroo

Epic Games Store бесплатно отдает сразу три игры: Against All Odds, Horizon Chase Turbo и Kao the Kangaroo. Все игры можно забрать до 11 мая 19:00 по бакинскому времени.

Against All Odds – это спортивный экшен, в котором игрокам предстоит выиграть в забеге с препятствиями и ловушками, соревнуясь с противниками в виде искусственного интеллекта или же реальных людей.

Horizon Chase Turbo — гоночная игра, навеянная великолепными хитами 80-х и 90-х годов, такими как Out Run, Top Gear (SNES), Rush и другими.

Kao the Kangaroo – трехмерный платформер о кенгуренке по имени Као, который отправляется на поиски своего отца.

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На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет расширение «Жажда приключений» для симулятора жизни The Sims 4.

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