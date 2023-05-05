EA опубликовала трейлер F1 23 и сообщила дату выхода

Компания Electronic Arts и разработчики из студии Codemasters представили F1 23 — новую версию гоночного симулятора. Была объявлена дата релиза игры и опубликован трейлер.

F1 23 включает в себя возвращение сюжетного режима Braking Point для одного игрока, а также ряд улучшений геймплея и качества жизни. В игре Эйден Джексон станет напарником по команде с заклятым врагом Девоном Батлером, которые в составе Konnersport Racing Team борются за право соревноваться с легендами мировых гонок.

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«Возвращение Braking Point позволит игрокам погрузиться в гоночную историю, которая дает уникальный взгляд на Формулу-1 наряду с подлинными гоночными характеристиками, которые наши игроки знают и любят», — отметил Ли Мазер, старший креативный директор Codemasters.

Важными особенностями игры также называют улучшенное управление (в том числе на контроллерах благодаря технологии Precision Drive), новую физику болидов, 35-процентную дистанцию заездов и механику красных флагов. Кроме того, будет предложена новая система прогресса с прокачкой за прохождение испытаний, связывающий офлайн- и онлайн-игру рейтинг безопасности, который также «помогает более эффективно находить пилотов-единомышленников».

F1 23 выйдет 16 июня этого года на PC (Steam, EA App, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Также предлагается только цифровое издание Champions edition F1 23, которое предоставляет ранний доступ к игре с 13 июня.

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