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5 мая, 2023
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Представлена новая версия Peugeot 2008

Peugeot 2008

Компания Peugeot представила новую версию кроссовера Peugeot 2008. Покупателям будут предложены на выбор бензиновый, дизельный и гибридный варианты, а также электромобиль.

Peugeot 2008

Автомобиль сохранил внешние габариты: 4,30 м. в длину, 1,987 м. в ширину (включая зеркала), 1,55 м. в высоту. Объем багажника также не изменился — 434 л. На переднем бампере появились расположенные вертикально ходовые огни, также изменился дизайн задних фонарей. Колесные диски получили новый дизайн.

Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 получил во всех вариантах 10-дюймовый дисплей мультимедийно-развлекательной системы. Изменился дизайн панели приборов и рукоятки переключения передач на автомобиле с МКПП.

Бензиновый вариант автомобиля предложит моторы мощностью 100 и 130 л.с., дизельный — мощностью 130 л.с. 48-вольтовый 1,2-литровый мягкий гибрид, по утверждению компании, сможет работать более 50% времени в качестве электромобиля, заметно снижая расход топлива. Электрическая версия Peugeot 2008 под названием e-2008 получила новую аккумуляторную батарею емкостью 54 кВтч. Благодаря этому запас хода увеличился с 344 до 406 км, а мощность выросла со 136 до 156 л.с.

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