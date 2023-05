В честь юбилея игры Steam дарит оригинальную Metro: Last Light

Студия 4A Games объявила, что все желающие смогут забрать в Steam полное издание оригинальной Metro: Last Light со всеми дополнениями — The Faction Pack, The Tower Pack, The Developer Pack и The Chronicles Pack. Акция приурочена к 10-летию выхода экшена. Раздача продлится до 25 мая 21:00 по бакинскому времени.

Шутер Metro Last Light получил высокие оценки как от прессы, так и от пользователей по всему миру.

Отметим, что речь идет не о Metro: Last Light Redux, обновленной версии оригинального шутера, которая вышла в 2014 году.

